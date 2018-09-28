ВТБ поддержал инвестиционный проект агрокомплекса «Весна»

28 Сент. 17:15 2018-09-28T17:15:45+03:00

Финансирование будет направлено на строительство нового тепличного комплекса площадью 9 гектар в поселке Подкумок Ставропольского края

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ВТБ установил кредитный лимит в размере 550 млн рублей сроком на четыре года крупному тепличному предприятию Ставрополья — ООО «Весна».

Финансирование будет направлено на строительство нового тепличного комплекса площадью 9 гектар в поселке Подкумок Ставропольского края. Зимние теплицы агрокомплекс планирует ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года. Планируемый объем производства комплекса — 4,5 тыс. тонн короткоплодных огурцов в год. На новых площадках предприятия будет создано около 100 новых рабочих мест.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: «ВТБ традиционно уделяет большое внимание развитию сотрудничества с компаниями-производителями. Их поддержка является мощным драйвером экономического роста в регионах, поэтому мы открыты для сотрудничества в этом направлении, в том числе используя инструменты господдержки».

Анатолий Пудло, управляющий агрокомплекса «Весна», подчеркнул: «За 17 лет работы компании мы увеличили площадь тепличных комплексов на 15 гектар, а объем производимой продукции - в 20 раз, расширили ее ассортимент. Конечно, это требует немалых денежных ресурсов. Кредитные средства, предоставляемые ВТБ, являются инструментом, который помогает динамичному развитию агрокомплекса».