«Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018

28 Сент. 18:16 2018-09-28T18:16:38+03:00

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«Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Гран-при Формулы 1, который стартует сегодня в Олимпийском парке Сочи и завершится 30 сентября.

Национальный оператор связи предоставляет высокоскоростной доступ в интернет и услуги телефонии организаторам, международным теле- и радиовещателям, командам участников, специальные каналы связи для обеспечения безопасности на территории Сочи Автодрома на все время проведения гонок. Для онлайн-трансляции мероприятия «Ростелеком» также выделяет каналы передачи данных, общая емкость которых превышает 2 Гбит/с, благодаря чему болельщики Формулы 1 во всем мире смогут смотреть и слушать репортажи с соревнований.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «В качестве телеком-партнера российского этапа всемирно известной автогонки «Ростелеком» выступает уже пятый год подряд. В этом году нам удалось расширить традиционный пакет услуг, предоставляемый на мероприятии. На время проведения соревнований около 40 участников команд и представителей теле- и радиокомпаний стали пользователями услуг мобильной связи «Ростелекома».

Формула 1 – легендарный чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам и самое престижное событие в мире автоспорта. FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 проходит на Сочи Автодроме, где собрались 20 лучших гонщиков планеты из 10 команд. Россию будет представлять Сергей Сироткин, выступающий в составе команды Williams. Зрителей ожидает захватывающая гонка с резкими поворотами, сверхскоростными зонами и участками резкого торможения. Общая протяженность трассы составляет 5848 м, максимальная скорость болидов достигает 320 км/ч.