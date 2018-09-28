Пограничники задержали в Сочи мужчину, который скрывался от полиции семь лет

28 Сент. 17:19 2018-09-28T17:19:32+03:00

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37-летнего мужчину объявили в розыск за кражу еще семь лет назад. Кражу он совершил в Москве, полиция столицы и искала вора.

Только до недавнего времени о его местонахождении не было ничего известно. Пока в Адлере пограничники не проверили документы у отправляющихся в Абхазию людей. Среди них оказался и тот самый бегун.

- Мужчину задержали на пешеходной составляющей международного пункта пропуска «Адлер», - сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю. - Все это время он скрывался от правосудия, стараясь не попадаться в поле зрение полиции, и только сейчас преступника удалось выявить и задержать.

Пограничники передали задержанного полиции Сочи. Сейчас он находится под стражей.