2018-09-28T18:23:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар на СТО с газовыми баллонами

Станция техобслуживания загорелась в районе Аграрного вуза
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Пожар потушили быстроПожар потушили быстро
Изменить размер текста:

Пожар на станции техобслуживания автомобилей в Краснодаре, в районе Сельхоза, на пересечении улиц Алма-Атинской и Академика Трубилина вспыхнул в три часа дня. Когда сотрудники МЧС приехали к месту возгорания, оказалось, что в любой момент СТО может взлететь на воздух. Пожар хоть и был на площади 5 квадратных метров, горело рядом с газовыми баллонами.

- Были поданы стволы для охлаждения баллонов. В 15:39 открытое горение было локализовано, еще через десять минут ликвидирован сам пожар, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угрозу взрыва удалось избежать. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Огонь тушили восемь человек на двух пожарных машинах. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24