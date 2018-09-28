В Краснодаре потушили пожар на СТО с газовыми баллонами

28 Сент. 18:23 2018-09-28T18:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар на станции техобслуживания автомобилей в Краснодаре, в районе Сельхоза, на пересечении улиц Алма-Атинской и Академика Трубилина вспыхнул в три часа дня. Когда сотрудники МЧС приехали к месту возгорания, оказалось, что в любой момент СТО может взлететь на воздух. Пожар хоть и был на площади 5 квадратных метров, горело рядом с газовыми баллонами.

- Были поданы стволы для охлаждения баллонов. В 15:39 открытое горение было локализовано, еще через десять минут ликвидирован сам пожар, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угрозу взрыва удалось избежать. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Огонь тушили восемь человек на двух пожарных машинах. Сейчас устанавливаются причины пожара.