Банк «Восточный» открыл Центр оказания услуг для бизнеса на базе отделения в Краснодаре

28 Сент. 18:43 2018-09-28T18:43:17+03:00

Государственные и муниципальные услуги будут оказываться физическим и юридическим лицам без комиссии

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28 сентября на базе отделения банка «Восточный» состоялось открытие Центра оказания услуг для бизнеса, по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина д.23.

В феврале текущего года состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между банком и Администрацией Краснодарского края. Соглашение предусматривает активное участие банка «Восточный» в развитии программ для малого и среднего бизнеса.

Государственные и муниципальные услуги будут оказываться физическим и юридическим лицам без дополнительной комиссии – оплачиваются только государственные пошлины.

«Открытие Центра оказания услуг на базе банка «Восточный» позволит предпринимателям Кубани получать комплекс услуг как государственных, так и банковских. Наша концепция состоит в том, чтобы человек один раз пришел в отделение банка, оформил все документы и после этого из дома или офиса мог управлять бухучетом и бизнесом. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы предприниматели были довольны нашими услугами», – отметил Роман Горкунов, директор территориального управления «Запад» банка «Восточный».

www.vostbank.ru