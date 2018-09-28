Прокуратура Кубани наказала 13 чиновников ЖКХ

28 Сент. 18:43 2018-09-28T18:44:35+03:00

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Прокуратура Краснодарского края провела проверку в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Она была плановая – положено стражам закона каждый год внимательно изучать декларации о доходах всех чиновников.

- В ходе проверки были вскрыты факты представления служащими неполных и недостоверных сведений о доходах, что свидетельствует о несоблюдении федеральных законов «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», - пояснил «КП»-Кубань» старший помощник прокурора края Антон Лопатин. - В частности, 10 госслужащих скрыли данные о доходах на сумму более 1 миллиона рублей, полученных по предыдущему месту работы, в качестве страховых выплат, а также в виде процентов по вкладам в банках; часть из них не сообщила о наличии долей участия в двух коммерческих организациях; а одного из них не отражены данные о находящемся в собственности земельном участке, площадью 705 кв.м, а также искажена информация о площади принадлежащего нежилого помещения.

Всего же не указали свои доходы 13 чиновников ЖКХ. Среди них и трое руководителей различных отделов министерства. Прокуратура выписала губернатору Кубани представление об устранении нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции. А те госслужащие, которые нарушили закон, привлечены к дисциплинарной ответственности. Трое руководителей министерства получили выговоры.