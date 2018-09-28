В Краснодаре пройдет лекция, на которой бесплатно расскажут про огнестрельное оружие

28 Сент. 19:02 2018-09-28T19:03:00+03:00

На выставке покажут оружие и расскажут о нем. Фото: клуб "Наследие"

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29 сентября в 12:00 в Краснодаре, в музее им. Е.Д.Фелицина состоится выставка-лекция «Огнестрельное оружие в жизни России». Попасть на нее можно совершенно бесплатно.

- На выставке-лекции будут представлены экспонаты конца 19 -середины 20 века, - рассказывают организаторы. - Со всеми экспонатами можно будет сфотографироваться.

Правда, чтобы бесплатно попасть на лекцию, на входе в музей необходимо будет сообщить, что идете именно на нее.