2018-09-28T19:03:00+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет лекция, на которой бесплатно расскажут про огнестрельное оружие

Пройдет она 29 сентября
Варвара ДЫМ
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На выставке покажут оружие и расскажут о нем. Фото: клуб "Наследие"На выставке покажут оружие и расскажут о нем. Фото: клуб "Наследие"
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29 сентября в 12:00 в Краснодаре, в музее им. Е.Д.Фелицина состоится выставка-лекция «Огнестрельное оружие в жизни России». Попасть на нее можно совершенно бесплатно.

- На выставке-лекции будут представлены экспонаты конца 19 -середины 20 века, - рассказывают организаторы. - Со всеми экспонатами можно будет сфотографироваться.

Правда, чтобы бесплатно попасть на лекцию, на входе в музей необходимо будет сообщить, что идете именно на нее.

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