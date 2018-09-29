В Сочи откроют новый цветомузыкальный фонтан

29 Сент. 09:03 2018-10-01T18:58:17+03:00

Он станет одним из самых крупных в России

Изменить размер текста: A A

Торжественное открытие нового цветомузыкального фонтана в Сочи запланировали 30 сентября в 19.00. Его установят на Имеретинской низменности.

- Он станет одним из самых больших в России, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Сочи. - Размер его чаши - около 750 квадратных метров.

Как и все свето-музыкальные фонтаны, на радость посетителям, он будет давать ежедневное шоу. Фонтан запрограммирован на 10 различных свето-водных конфигураций под 40 классических и современных мелодий.

Открытие новой достопримечательности курорта пройдет в торжественной обстановке. На площади собираются выступить лучшие танцевальные коллетивы. Запустят сотни шаров. И пока свето-водный фейрверк будет исполнятся новым фонтаном, сочинское небо озарится фейрверком в его честь в 22.00.

Фонтан будет работать ежедневно, "танцевать и петь" - с 19.00 до 22.00.