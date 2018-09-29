Сочи стал побратимом японского города Нагато

29 Сент. 10:03 2018-09-29T10:03:26+03:00

Документ об установлении дружественных отношений подписали в Сочи мэр Анатолий Пахомов и глава Нагато Курао Ониси

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Японский город Нагато стал побратимом российского курортного города. Соглашение на эту тему подписали вчера, 28 сентября, власти обоих городов.

- В торжественной обстановке в сочинском Зимнем театре мэр Анатолий Пахомов заявил, что это очень значимый шаг по пути укрепление межгосударственных отношений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

С такой инициативой еще в 2016 году выступили лидеры обеих стран - России и Японии. Спустя два года власти городов претворили эти планы в жизнь. Теперь они планируют сотрудничество во многих сферах.

В декабре 2017 года мэр Сочи Анатолий Пахомов побывал в Нагато. Тогда и было решено вскоре перейти в подписанию важного документа.

Мэр Нагато Курао Ониси сказал, что оба города туристические и эти отношения с Сочи будут взаимовыгодными.

Пока планируется наладить обмен студентами и школьниками. Дальше взаимодействие будет вестись в сфере здравоохранения, спорта, городского хозяйства, туризма и молодежной политики.

Сочи так же заинтересован перенимать опыт Нагато в сфере безопасной переработки мусора.