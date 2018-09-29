В гараже команды на "Формуле 1" перед стартом Гран-при России случился пожар

29 Сент. 11:46 2018-09-29T11:46:08+03:00

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ЧП произошло в гараже команды "Хаас" ночью, 28 сентября, перед стартом 16-го этапа гонок чемпионата Гран-при России.

Предположительно, загорелись термочехлы, в которых лежали шины. Электронный блок должен был контролировать температуру, но произошел какой-то сбой. Сгорели шины, находившиеся в чехлах. А так же те, которые лежали рядом. Оба комплекта должен был использовать датский гонщик команды Кевина Магнуссена.

Пожар потушил охранник и его коллеги, которые заметили пламя. Утром, 29 сентября, "Хаас" запросили новые комплекты шин.

- Непонятно, что в действительности там произошло. Все сгорело и трудно дать однозначный ответ, - говорится в сообщении главы команды Гюнтер Штайнер. - Но ночью чехлы не использовались. Но почему-то они оказались включенными, иначе пожар бы просто не возник. Теперь мы будем отсоединять питание, уходя.

Обстоятельства происшествия выясняются.