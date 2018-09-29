В Краснодаре в загоревшейся после аварии иномарке пострадал водитель

29 Сент. 13:02 2018-09-29T14:00:05+03:00

Он врезался в столб

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ДТП произошло вечером, 28 сентября, на улице Новороссийской.

Hyundai вылетел на тротуар, снес дорожные ограждения и врезался в столб. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

- Машина загорелась, - рассказали в соцсетях очевидцы. - А шофера зажало внутри салона.

Благодаря неравнодушным горожанам, горящий автомобиль удалось потушить до приезда МЧС. Но для того чтобы достать из поврежденной иномарки водителя, спасателям пришлось потрудиться. Они вскрыли автомобиль и благополучно передали медикам пострадавшего.

Его увезли в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, вчера ночью, 28 сентября, в гараже одной из команд "Формулы-1" в Сочи произошел пожар. Сгорели шины болида. Руководство шведской команды пришлось запрашивать запасной комплект шин. В происшествии разбираются.