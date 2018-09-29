В Краснодаре начнут масштабную дорожную стройку

29 Сент. 14:14 2018-09-29T14:14:16+03:00

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Концепция развития северо-восточной части Краснодара обсуждали вчера, 28 сентября, на правительственном заседании. Кроме того, озабочены власти проектированием Восточного подъезда Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон», а также строительством транспортной развязки на пересечении улицы Солнечной и Ростовского Шоссе с выходом на Стахановскую.

- План действий намечен, - цитирует слова мэра Краснодара Евгения Первышова пресс-служба администрации. - Предусмотрена магистраль непрерывного движения, которая начинается от улиц Восточно-Кругликовской, Северной и далее идет по улице Тихорецкой в направлении Кропоткина.

Более того, конкурсная документация по проектированию Восточного подъезда к Краснодару готова.

Создание коридора по улице Тихорецкой от Володарского до федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменскому. Эта мера решит сразу несколько проблем: создаст новый магистральный въезд в центральную часть города, на улицы Северную и Володарского, к стадиону ФК «Краснодар», а также существенно снизит заторы и пробки на Северной.

Протяженность корридора составит 36 км, ориентировочная стоимость проекта — около 22,6 млрд рублей. Выполнить эти работы планируют за шесть лет.