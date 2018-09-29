В Сочи камнепад остановил электропоезд
ЧП произошло утром 29 сентября на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель в Лазаревском районе. В дежурную часть спасателей пришло сообщение о том, что камнепад преградил дорогу электропоезда.
- Отряд спасателей выдвинулся на место происшествия, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Один из огромных булыжников угодил прямо на железнодорожное полотно и остановил движущийся электропоезд Адлер-Майкоп на 24 минуты. В начале десятого утра препятствие смогли ликвидировать и движение поездов вернулось к своему графику.
Заснять момент ЧП удалось сразу нескольким очевидцам.
- Благо, что никто не пострадал, - пишут они в соцсетях. - Это был небольшой камнепад, дорогу задели лишь осколки. В ином случае беды было бы не миновать.
Напомним, в Сочи на одной из самых скоростных трасс мира стартовали "королевские гонки" "Формулы-1".