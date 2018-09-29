В Сочи камнепад остановил электропоезд

29 Сент. 16:30 2018-09-29T16:40:43+03:00

Это произошло на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель в Лазаревском районе [видео]

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ЧП произошло утром 29 сентября на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель в Лазаревском районе. В дежурную часть спасателей пришло сообщение о том, что камнепад преградил дорогу электропоезда.

- Отряд спасателей выдвинулся на место происшествия, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

chp_sochi Камнепад на железной дороге в Сочи

Один из огромных булыжников угодил прямо на железнодорожное полотно и остановил движущийся электропоезд Адлер-Майкоп на 24 минуты. В начале десятого утра препятствие смогли ликвидировать и движение поездов вернулось к своему графику.

Заснять момент ЧП удалось сразу нескольким очевидцам.

- Благо, что никто не пострадал, - пишут они в соцсетях. - Это был небольшой камнепад, дорогу задели лишь осколки. В ином случае беды было бы не миновать.

Напомним, в Сочи на одной из самых скоростных трасс мира стартовали "королевские гонки" "Формулы-1".