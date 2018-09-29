Путин посетит гонку «Формулы-1» в Сочи

29 Сент. 17:50 2018-09-29T17:57:54+03:00

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Президент России Владимир Путин планирует приехать завтра, 30 сентября, на Сочи Автодром, такое сообщение сделала пресс-служба Кремля. На одной из самых скоростных трасс Европы будет проходить гонка 16 этапа "Формулы-1" Гран-при России.

Напомним, сегодня, 29 сентября, квалифицироваться для попадания на стартовую решетку удалось не всем. Стартуют заезды на российской супертрассе уже в пятый раз. Основная чемпионская интрига развернется завтра, 30 сентября, а сегодня можно было полюбоваться на гоночные болиды и оценить, кто готов потеснить фаворитов и расчитывает занять более высокое место в турнирной таблице. Соревнования проходили в 15.00 по московскому времени.

По итогам квалификации Хэмилтон, Боттас, Феттель, Райкконен, Леклер, Грожан, Окон, Магнуссен, Перес и Эрикссон образовали топовую 10-ку.