В Краснодаре презентовали проект организации велопроката

29 Сент. 18:27 2018-09-29T18:28:56+03:00

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В Краснодаре планируют организовать велошеринг. Это 650 мест для аренды велосипедов. - - Это будет самое большое количество велопарковок, - цитирует слова директора компании из Татарстана, которая собирается осуществить проект в кубанской столице.

Сама услуга будет работать с помощью специального мобильного приложения. В нем желающий ею воспользоваться найдет доступные для использования велосипеды и их месторасположение. Так он сможет выбрать подходящий для себя вариант. Оплатить услугу по наиболее подходящему тарифу (сутки, месяц, год). Оставить велосипед после поездки можно будет также по телефону. Предполагается, что суточная аренда велосипеда будет стоить около 120 рублей, а годовой абонемент обойдется в 3 рубля в день.

Мэрия города настаивает на том, чтобы стоянки велосипедов были еще и безопасными.

- Идея хорошая, но у нас этот вид транспорта не очень развит, - заявил мэр Краснодара Евгений Первышов, - а значит, затраты на организацию велошеринга необходимо тщательно просчитать. Кроме того, нужно проработать его с точки зрения организации дорожного движения.