В Краснодаре пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона

30 Сент. 08:23 2018-09-30T08:24:00+03:00

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11 октября в 18:30, в Музыкальном театре Краснодара пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона. Легендарного артиста много связывало с Краснодарским краем. Он принимал активное участие в культурной жизни Кубани, был организатором фестивалей и конкурсов песен, делился своим опытом с начинающими исполнителями. В Курганинском районе заложил кленовую аллею, часто выступал на сцене Музыкального театра Краснодара.

Легендарного певца не стало в конце августа. Он скончался после тяжелой болезни. В память об артисте, в Краснодаре пройдет концерт, сорежиссером которого выступает его супруга Нелли Кобзон.

- На вечере памяти Иосифа Кобзона прозвучат любимые песни артиста, ставшие символом нашего времени, отражением знаковых событий в истории страны, - говорят в Музыкальном театре Краснодара. - В программе концерта выступят все коллективы Творческого объединения «Премьера» им. Л.Г.Гатова, а также мастера искусств Кубани.

Жена Иосифа Давыдовича тоже обещает приехать на вечер памяти мужа.