В Ейске сгорел двухэтажный дом
Пожарные тушили его почти два часа
Пожар в Ейске. Фото: Деловой Ейск
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Из-за чего точно загорелся двухэтажный частный дом в НСТ «Южное» Ейска сейчас выясняют специалисты. Пожар вспыхнул 29 сентября в 17:36. Именно в это время заявка и поступила в МЧС.
- В 17:40 на место возгорания прибыли первые пожарные подразделения, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – К этом времени площадь горения составила 120 квадратных метров.
Через пять минут пожар был локализован, а полностью его потушили в 19:38.
- Погибших и пострадавших нет, - пояснили в МЧС. – Огонь тушили 12 человек и 3 единиц техники.