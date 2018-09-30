В Ейске сгорел двухэтажный дом

30 Сент. 09:51 2018-09-30T09:51:20+03:00

Пожарные тушили его почти два часа

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Из-за чего точно загорелся двухэтажный частный дом в НСТ «Южное» Ейска сейчас выясняют специалисты. Пожар вспыхнул 29 сентября в 17:36. Именно в это время заявка и поступила в МЧС.

- В 17:40 на место возгорания прибыли первые пожарные подразделения, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – К этом времени площадь горения составила 120 квадратных метров.

Через пять минут пожар был локализован, а полностью его потушили в 19:38.

- Погибших и пострадавших нет, - пояснили в МЧС. – Огонь тушили 12 человек и 3 единиц техники.