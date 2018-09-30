На Формулу-1 в Сочи продано 97 процентов билетов

30 Сент. 10:02 2018-09-30T10:02:55+03:00

Это даже больше, чем было в прошлом году

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Российский этап Формулы-1 в этом году оказался более посещаемым, чем в прошлом. Выручка от продажи билетов на 72 процента выше прошлогодней.

Предварительные итоги продажи билетов на Формула-1 в Сочи подвел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

- Нынешние соревнования - это пятая гонка Формулы-1 в России, – сказал Дмитрий Козак. – Мы запустили билетную программу в апреле, и на сегодняшний день она почти полностью выполнена. 97% билетов продано, выручка на 72% больше, чем в 2017 году. Всего продано 50 тысяч билетов. В квалификации трибуны были практически заполнены.

Заезды Формулы-1 в Сочи начались 27 сентября и закончатся 30 числа. А вот билета на гонку в следующем году же начали продавать.

- С 27 по 30 сентября каждый болельщик получил шанс попасть на Гран-при следующего сезона со скидкой в 25 процентов, - сообщили организаторы заездов.

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