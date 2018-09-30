30 Сент. 10:50 2018-09-30T10:50:42+03:00

На нем обсудили, что кубанцы будут смотреть в ближайшее время

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В Краснодаре провели мини-кинорынок, на котором представители «Кубанькино» рассказали, что жители края будут смотреть до конца года. Представили премьеры сезона. Одна из низ - историческая драма «Несокрушимый». Она выходит в прокат уже 25 октября. Это - история подвига экипажа танка «КВ-1» в годы Великой Отечественной войны.

История про другой танк – Т-34 выйдет на экраны в конце года. В картине, которая так и называется, «Т-34», сыграл Александр Петров.

Ждут кубанского зрителя и другие отечественные картины: «Спасти Ленинград», «Балканский рубеж», «Бабушка легкого поведения-2», «Полицейский с Рублевки».

Кстати, а картину «Вечная жизнь Александра Христофорова» представит в Краснодаре актер Алексеей Гуськов. Он сыграл главную роль в этом фильме. Презентует картину уже совсем скоро в Краснодарской филармонии.