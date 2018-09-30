В Славянском районе задержали подозреваемого в мошенничестве

30 Сент. 11:43 2018-10-01T09:46:34+03:00

Мужчина взял деньги за строительные материалы, которые так и не передал покупателю

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В Славянском районе Кубани мужчина хотел купить через Интернет строительные инструменты, а остался без денег. На одном из сайтов объявлений он вышел на связь с продавцом, а тот попросил перевести ему предоплату – 30 000 рублей. Когда деньги были у него на банковской карте, продавец пропал. Покупатель пошел в полицию.

- Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, с использованием технических средств, установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. 32-летнего местного жителя задержали по месту его проживания, - сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – В отделении он пояснил, что даже не собирался продавать строительные инструменты. А деньги же потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он находится под подпиской о невыезде. Если в суде будет доказана его вина, ему светит до шести лет лишении свободы.