В Сочи Скайпарк переходит на осенне-зимний режим работы
А веревочный парк тут скоро закроется до весны
Фото: Скайпарк Сочи
Изменить размер текста:
С 1 октября сочинский Скайпарк переходит на осенне-зимний режим работы. Попасть в парк теперь можно с 10:00 до 17:00. Тогда как летом он работал допоздна.
- С 6 ноября веревочный парк «Маугли» закроется и будет доступен для посещения весной следующего года, - сообщили в Скайпарке. – А наш панорамный ресторан уже начал принимать заказы на проведение новогодних банкетов.
Вообще сам парк работает круглый год, просто зимой и осенью он переходит на другой график. Просто время, когда его можно посетить, изменилось. Скайпарк – это высотные аттракционы и панорамные виды с самого высокого подвесного моста в мире.