В Сочи Скайпарк переходит на осенне-зимний режим работы

30 Сент. 13:14 2018-09-30T13:14:29+03:00

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С 1 октября сочинский Скайпарк переходит на осенне-зимний режим работы. Попасть в парк теперь можно с 10:00 до 17:00. Тогда как летом он работал допоздна.

- С 6 ноября веревочный парк «Маугли» закроется и будет доступен для посещения весной следующего года, - сообщили в Скайпарке. – А наш панорамный ресторан уже начал принимать заказы на проведение новогодних банкетов.

Вообще сам парк работает круглый год, просто зимой и осенью он переходит на другой график. Просто время, когда его можно посетить, изменилось. Скайпарк – это высотные аттракционы и панорамные виды с самого высокого подвесного моста в мире.