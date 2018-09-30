Победитель «Битвы экстрасенсов» проведет в Краснодаре семинар

30 Сент. 13:59 2018-09-30T13:59:45+03:00

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20 ноября Виталий Гиберт - победитель 11-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» приедет в Краснодар. Он приедет с благотворительным семинаром «Любовь - основа всей Вселенной!». Деньги от продажи билетов пойдут на создание оздоровительно-развивающей среды для максимально полной социальной адаптации детей.

Сам семинар рассчитан на три часа. За это время Гиберт ответит на вопросы, почему любовь порой разрушительна и приносит боль; как обрести истинную, светлую, созидательную любовь; что нужно для исполнения заветных желаний и многие другие.

70% информации на семинаре - это практика, с помощью которой Виталий предлагает изменить свою жизнь так, как это сделал он. Ну и расскажет, как привлечь чистую и светлую любовь.

ВАЖНО

В группе «КП» - Кубань» во ВКонтакте можно выиграть билет на семинар Виталия Гиберта.