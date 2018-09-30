В Анапе задержан подозреваемый в мошенничестве с недвижимостью на 110 млн рублей

30 Сент. 14:19 2018-09-30T14:19:20+03:00

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В Анапе задержали 48-летнего местного жителя, который подозревается в махинациях при продаже недвижимости. Искали его давно, но задержали сотрудники ДПС, когда остановили его автомобиль для проверки документов на въезде в город-курорт.

- Мужчина подозревается в мошенничестве. Он предлагал людям купить квартиры в многоэтажном доме по договору долевого участия. При этом у него не было никаких для этого документов. В том числе и разрешения на строительство. По решению суда этот дом подлежит сносу. Но мужчина успел продать часть квартир на общую сумму выше 110 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анапчанин обманул 30 человек. А потом подался в бега. Но его нашли, арестовали и возбудили по данному факту уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).