В День пожилого человека на Кубани пройдет более 600 мероприятий

30 Сент. 15:00 2018-09-30T17:40:59+03:00

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1 октября отмечается Международный день пожилых людей. На Кубани все центры соцобслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов проведут в этот день различные мероприятия, на которых будут чествовать пожилых жителей края.

Кроме того, на Кубани пройдут концерты, театрализованные постановки, выставки, тематические вечера, литературные чтения, чаепития. Для пожилых кубанцев также организуют экскурсии в музеи, сводят в кинотеатры, устроят спортивно-игровые мероприятия. А еще проведут встречи со священнослужителями.

– С участием школьников планируется проведение акции «Поздравительная открытка для пожилого человека», праздников для ветеранов труда «Пусть будет теплой осень жизни», а еще ребята окажут шефскую помощь пенсионерам на приусадебных участках, – сообщили в министерстве труда и социального развития Кубани.

На заметку: всего в Краснодарском крае работает 50 комплексных центров соцобслуживания населения. В Них свыше 72 тысяч человек получают помощь на дому. Кроме того, в крае находится 21 дом-интернат для престарелых и инвалидов и 20 психоневрологических интернатов на 8,6 тысяч мест. Всего же на Кубани проживает около 1,5 млн пожилых людей. Более ста из них уже отметили вековой юбилей.