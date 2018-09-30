В Краснодаре более 3000 человек поучаствовали в легкоатлетическом забеге «Город 225»

30 Сент. 16:10 2018-09-30T17:36:16+03:00

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В Краснодаре юбилей города отметили массовым забегом «Город 225». Бежали легкоатлеты на трех дистанциях - 10 км, эстафета 2×5 километра и «Детская миля» - 1,6 км. Бежали не только жители Краснодара. Приехали спортсмены из разных уголков Кубани, и даже из Австрии и Казахстана.

Победители на дистанции 10 километров стали: Светлана Бурцева и Артемий Никитин, Татьяна Залозная и Михаил Пешков, Оксана Степанова и Александр Жуленков, а также Валентина Абашова и Андрей Пархоменко.

- Лучшее время в абсолютном зачете показали Евгения Сухорученкова и Константин Плотников, - говорят организаторы забега.

Среди юных бегунов победителями стали Олеся Баклыкова, Роман Елисеев, Анастасия Шкляева, Егор Сечь.

Всего в эстафете, которая прошла по улице Красной в Краснодаре, участвовали более 3000 человек.