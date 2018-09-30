В Сочи в аварии погиб мотоциклист
ДТП случилось на улице Горького
ДТП в Сочи. Фото: отдел пропаганды безопасности движения ГИБДД Сочи
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В ночь на 30 сентября на улице Горького в Сочи 56-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево врезался в мотоцикл Yamaha.
- Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Пассажирка Hyundai получила телесные повреждения и ее увезли в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Сочи. – Личность водителя мотоцикла устанавливается. Мы напоминаем, что совершение левого поворота и разворота, как было в данном случае, является одним из наиболее опасных маневров. Ведь он связан с выездом на встречную полосу движения.