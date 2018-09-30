Победителем «Формулы-1» в Сочи стал Льюис Хэмилтон

30 Сент. 17:25 2018-09-30T17:25:39+03:00

Президент России вручил англичанину кубок победителя и покинул подиум, чтобы не попасть под душ из шампанского Фото: REUTERS

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В Сочи завершился российский этап «Формлы-1». Победителем гонок стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Кубок победителя ему вручил президент России Владимир Путин. Но когда пилоты потянулись за бутылками шампанского, чтобы устроить традиционный душ, благоразумно ушел с подиума.

Второе место - у финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, третье - у немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. А вот российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал восемнадцатым.

На церемонии награждения победителей присутствовал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Мы очень надеемся, что жители и гости Формулы 1 получат самые положительные эмоции и еще не раз вернутся в Сочи. Сегодня город уже по праву можно считать центром событийного туризма страны и, безусловно, «королевские гонки» в этом календаре событий занимают особое место, – сказал губернатор Кубани во время заездов пилотов.