2018-09-30T18:24:32+03:00
Спорт

Регбисты «Кубани» уступили «ВВА- Подмосковье» – 7:30

Встреча прошла в Краснодаре
Варвара ДЫМ
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РегбиРегбиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Регби клуб «Кубань» на домашнем поле принимал команду из Подмосковья. Встреча состоялась в рамках чемпионата России, и сражались спортсмены за бронзу состязаний.

Впервые в составе кубанской команды на поле вышел второлинеец Джек Пауэл - второй новозеландский регбист, которого взяла «Кубань» в свой стан. Еще в этот день лидер команды Владимир Остроушко отмечает день рождения – спортсмену исполнилось 32 года. Перед началом игры все только и желали ему победы в игре с «ВВА-Подмоскове».

Однако как бы ни старалась кубанские хлопцы, взять «бронзу» чемпионата так и не смогли. Встреча закончилась со счетом 7:30 в пользу гостей.

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