«Краснодар»-«Динамо» - 3:0 в пользу «быков»
«Краснодар» принимал на домашнем поле «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. К началу игры быки располагались на второй строчке турнирной таблицы, их соперник - на 9 месте.
Вместе команды встречались 12 раз. За это время «Краснодар» только пять раз праздновал победу. Три матча заканчивались в пользу «Динамо», остальные – в ничью.
Но перед нынешней встречей победу прогнозировали именно «быкам». Так и вышло. «Динамо» так и не смог распечатать ворота «Краснодара». Итоге встречи – 3:0 в пользу игроков «Краснодара».
Первый мяч забил Ари, дубль оформил Виктор Классон. Всего же на матче присутствовало 30 123 человека.