«Краснодар»-«Динамо» - 3:0 в пользу «быков»

30 Сент. 19:11 2018-09-30T19:12:31+03:00

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«Краснодар» принимал на домашнем поле «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. К началу игры быки располагались на второй строчке турнирной таблицы, их соперник - на 9 месте.

Вместе команды встречались 12 раз. За это время «Краснодар» только пять раз праздновал победу. Три матча заканчивались в пользу «Динамо», остальные – в ничью.

Но перед нынешней встречей победу прогнозировали именно «быкам». Так и вышло. «Динамо» так и не смог распечатать ворота «Краснодара». Итоге встречи – 3:0 в пользу игроков «Краснодара».

Первый мяч забил Ари, дубль оформил Виктор Классон. Всего же на матче присутствовало 30 123 человека.