В Краснодаре полностью открыли улицу Тургенева

1 Окт. 08:42 2018-10-01T10:03:39+03:00

Сегодня утром по ней проехали первые автолюбители

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В ночь на понедельник полностью восстановили движение по улице. им. Тургенева от Калинина до Дзержинского. Сквозной проезд открыли около часа ночи.

- Последним этапом стала асфальтировка перекрёстка улиц Тургенева и Красных Партизан. В настоящий момент там уложены 2 слоя асфальтобетонного покрытия, это позволяет полностью открыть улицу для движения. Финальный слой и разметку специалисты нанесут в ближайшие дни, - сообщил заместитель главы города Артём Доронин.

По его словам, автолюбителям придется еще потерпеть некоторые ограничения, так водители не смогут повернуть на улицу Красных Партизан с Тургенева, ее же невозможно будет и пересечь.

Участки улицы им. Тургенева после капитального ремонта для движения открывали поэтапно, начиная с 25 сентября.

В администрации сообщили, что в течении 7-10 дней будут завершены необходимые работы для открытия движения в полном объеме.