В Краснодаре экстренно сел самолет
Boeing выполнял рейс из Сочи в Москву
В Краснодаре экстренно сел самолетФото: Юлия ДУБИНА
Изменить размер текста:
Экстренную посадку в аэропорту Краснодара совершил самолет со 176 пассажирами на борту. Boeing авиакомпании "ЮТэйр" летел из Сочи в Москву.
- Сегодня, 1 октября, в 07:09 в Международном аэропорту Краснодар по технической причине совершил вынужденную посадку самолёт, направлявшийся из Сочи в Москву. Посадка прошла благополучно, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.
По предварительной информации, у самолета были неполадки с шасси. В результате экстренной посадки никто не пострадал.