2018-10-01T09:20:20+03:00
Происшествия

В Краснодаре экстренно сел самолет

Boeing выполнял рейс из Сочи в Москву
Юлия ДУБИНА
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В Краснодаре экстренно сел самолетВ Краснодаре экстренно сел самолетФото: Юлия ДУБИНА
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Экстренную посадку в аэропорту Краснодара совершил самолет со 176 пассажирами на борту. Boeing авиакомпании "ЮТэйр" летел из Сочи в Москву.

- Сегодня, 1 октября, в 07:09 в Международном аэропорту Краснодар по технической причине совершил вынужденную посадку самолёт, направлявшийся из Сочи в Москву. Посадка прошла благополучно, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

По предварительной информации, у самолета были неполадки с шасси. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

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