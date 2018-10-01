2018-10-01T10:35:26+03:00
Происшествия

На Кубани начальник одного из отделения лицензионно-разрешительной работы просил за справку 3 000 рублей

В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество
Варвара ДЫМ
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Начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Усть-Лабинскому, Тбилисскому и Кореновскому районам Росгвардии подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, он просил с мужчины, который пришел делать разрешение на оружие, 3 тысячи рублей.

- Мужчина пришел по вопросу получения лицензии на оружие ограниченного поражения. Начальник отделения сказал ему, что для получения лицензии на право приобретения оружия ему необходим акт проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков обращения с ним. За подготовку такого акта и просил 3 тысячи рублей, - сообщила сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Расследование дела продолжается.

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