2018-10-01T11:34:22+03:00
Общество

В Краснодаре владельцы гаражей подали на своего соседа в суд, но тот скончался

Заявителей не устроила надстройка над автомобильным боксом
Юлия ДУБИНА
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Фото: пресс-служба судебных приставовФото: пресс-служба судебных приставов
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События разворачивались в Прикубанском округе, там один из владельцев гаража в кооперативе решил расширить свою собственность и достроил один этаж, ну и немного увеличив ширину помещения, на три метра. Соседям такое не понравилось, и они подали на гражданина в суд.

- Пока шли разбирательства, ответчик скончался. Но проблема от этого никуда не делась. Исполнительный лист о сносе самостроя поступил в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ведомства.

Приставам пришлось работать с наследниками скончавшегося ответчика, но те нереагиролвали на проведенные беседы, финансовые затраты, а именно несколько административных штрафов и взысканный исполнительский сбор, двухэтажный гараж продолжал стоять.

В итоге гараж приставы снесли за свой счет, но деньги за работу спецтехники будут взыскивать у наследников умершего мужчины.

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