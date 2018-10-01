В Краснодаре владельцы гаражей подали на своего соседа в суд, но тот скончался
События разворачивались в Прикубанском округе, там один из владельцев гаража в кооперативе решил расширить свою собственность и достроил один этаж, ну и немного увеличив ширину помещения, на три метра. Соседям такое не понравилось, и они подали на гражданина в суд.
- Пока шли разбирательства, ответчик скончался. Но проблема от этого никуда не делась. Исполнительный лист о сносе самостроя поступил в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ведомства.
Приставам пришлось работать с наследниками скончавшегося ответчика, но те нереагиролвали на проведенные беседы, финансовые затраты, а именно несколько административных штрафов и взысканный исполнительский сбор, двухэтажный гараж продолжал стоять.
В итоге гараж приставы снесли за свой счет, но деньги за работу спецтехники будут взыскивать у наследников умершего мужчины.