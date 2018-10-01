Кубанский казачий хор открыл новый концертный сезон аншлагом

1 Окт. 11:56 2018-10-01T11:58:56+03:00

На выступления в Краснодаре были проданы все билеты

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Уже за неделю до начала концертов билеты на выступление легендарного коллектива невозможно было достать. Все раскупили задолго до того, как Кубанский казачий хор вышел на сцену.

Хор начал продавать билеты на свои концерты еще в августе. А в минувшие выходные артисты дали два больших сольных выступления – они послужили стартом нового, 207-го концертного сезона.

В зале был аншлаг! Не было ни одного пустого места. Сначала художественный руководитель хора Виктор Захарченко поприветствовал всех, а потом уже начался сам концерт.

Представили артисты и несколько новых песен. Публика рукоплескала долго прославленным артистам. Вышел на сцену и детский хор из школы-интерната Виктора Захарченко. Ребята исполнили две песни, одна из которых – «Спасибо деду за Победу».

- Хор - это смысл моего существования на этой земле, для вас, зрители и во славу божию, - под занавес снова взял слово маэстро Захарченко. А еще он рассказал о своем тренере, с которым занимается спортом.

- Теперь я верю, что отмечу и 85, и 90, и 115-летний юбилей, - улыбнулся Виктор Гаврилович.

После большого концерта в Краснодаре артисты Кубанского казачьего хора отправятся на гастроли за границу. Так что снова услышать легендарный коллектив на краснодарской сцене можно будет только в следующем году. Хор даст концерты перед Рождеством.