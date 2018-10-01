В Краснодаре пройдет кубок по стритболу

1 Окт. 12:50 2018-10-01T12:50:59+03:00

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6 октбяря в 13:00 в Краснодаре ждут любителей стритбола, чтобы разыграть главный приз состязаний - 30 000 рублей. Соревнования пройдут в 4 возрастных группах: юноши от 14 лет до 15 лет; 15 до 18 лет; от 19 лет и старше и девушки от 18 лет.

Сам стритбол появился в США в 50-х годах XX века в бедных городских кварталах. От обычного баскетбола отличается количеством игроков - их 3, и зоной игры - половиной баскетбольного поля.

- На кубок по стритболу придет и талисман баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» - Зубастик, - поянили сайту "КП"-Кубань" организаторы Кубка по стритболу. - Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку по ссылке.