В Армавире горел следственный изолятор

1 Окт. 13:22 2018-10-01T13:22:44+03:00

Изменить размер текста: A A

29 сентября армавирские пожарные тушили здание котельной следственного изолятора временного содержания расположенного на улице Пугачева.

- В 02.45 по прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли двухэтажного здания котельной на площади 80 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На полную ликвидацию пожара брандмейстерам понадобилось чуть более 15 минут. Самое главное, что распространиться огню не дали и вскоре заключенные вернулись на свои места. В результате ЧП пострадавших нет.