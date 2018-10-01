2018-10-01T13:22:44+03:00
Происшествия

В Армавире горел следственный изолятор

Заключенных пришлось эвакуировать
Юлия ДУБИНА
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В Армавире горел следственный изоляторВ Армавире горел следственный изоляторФото: Юлия ДУБИНА
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29 сентября армавирские пожарные тушили здание котельной следственного изолятора временного содержания расположенного на улице Пугачева.

- В 02.45 по прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли двухэтажного здания котельной на площади 80 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На полную ликвидацию пожара брандмейстерам понадобилось чуть более 15 минут. Самое главное, что распространиться огню не дали и вскоре заключенные вернулись на свои места. В результате ЧП пострадавших нет.

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