В Горячем Ключе взломали часовню

1 Окт. 13:24 2018-10-01T13:24:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Кубани сейчас ищет людей, которые взломали дверь часовни Иверской Божьей Матери в Горячем Ключе.

- На месте работает следственно-оперативная группа, она выясняет, успели ли что-то украсть из часовни, - пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Устанавливаются обстоятельства ограбления, подсчитывается сумма ущерба.

Как рассказывают местные жители, взломщики могли покушаться на иконы, которые установлены в часовне. Однако по данным полиции, все лики святых на месте, ни одну икону не украли.