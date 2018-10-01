ВТБ на Кубани увеличил выдачу ипотеки в 1,5 раза

1 Окт. 14:03 2018-10-01T14:03:25+03:00

Каждый пятый краснодарец воспользовался программой «Больше метров – меньше ставка» или рефинансировал действующий кредит

Изменить размер текста: A A

С января по август 2018 г. ВТБ в Краснодарском крае выдал свыше 4,6 тыс. ипотечных займов на сумму 8,4 млрд рублей, это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Каждый пятый краснодарец воспользовался программой «Больше метров – меньше ставка» или рефинансировал действующий кредит. С начала года по этим программам было выдано ипотечных кредитов на сумму 1,7 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель января-августа прошлого года.

Основной объем сделок по итогам восьми месяцев пришелся на покупку жилья в новостройках – их доля в общем объеме равна 55%, доля квартир на вторичном рынке составляет 45%. По сравнению с 2017 годом средняя сумма кредита выросла на 6% - до 1,8 млн руб.

«Чаще всего жилищные кредиты на Кубани берут для покупки недвижимости в Краснодаре, Сочи или Новороссийске. При этом если рассматривать конкретные районы, то к примеру в Краснодаре, пользуются спросом в основном спальные жилые массивы – Восточно-Кругликовский, Гидростроителей, Комсомольский, Центральный и Западный обход», - отметил управляющий розничным филиалом ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

На сегодняшний день жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9%, по госпрограмме для семей со вторым и третьим ребенком – от 6%.