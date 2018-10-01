Кубанские медики удлинили девушке руку

1 Окт. 14:18 2018-10-01T18:46:36+03:00

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К медикам краевой больницы № 4 в Сочи обратилась молодая девушка, она рассказала, что на протяжении многих лет она мучается с правой рукой, она с рождения была значительно короче левой.

Врачи приняли решение удлинить правое плечо. Операция провели в травматологическом отделении.

- Основную работу разбили на несколько этапов. Для начала наложили аппарат Илизарова, он был предназначен для удлинения руки и выращивания кости. Через 3,5 месяца 23-х летнюю девушку перевели на более комфортный вид фиксации – внутренний. Во время двухчасовой операции врачи заменили наружный фиксатор на погружной – блокированный гвоздь. После установки гвоздя необходимость в аппарате Илизарова отпала – его сняли, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в минздраве Краснодарского края.

Наружный фиксатор девушке пришлось бы носить практически полтора года, а это очень некомфортно, требует постоянных перевязок и мешает в повседневной жизни. Установленный гвоздь не нарушил выращенный регенерат кости. Кроме того, он прекрасно фиксирует плечевую кость, позволяя девушке вернуться к полноценной жизни уже сейчас.

В минздраве отмечают, что девушка ради опреции переехала на Кубань. В родногом городе ей помочь не смогли.

Перестройка регенерата в нормальную кость произойдет в процессе года, медики пообещали, никакого дискомфорта девушка испытывать не будет.