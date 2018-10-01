В одной из квартир в центре Краснодара обнаружили тело пенсионера

1 Окт. 15:17 2018-10-01T15:17:44+03:00

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В полицию обратились жители многоэтажки, они рассказали, что на протяжении нескольких дней в подъезде висит странный запах. Попав в квартиру, сотрудники правопорядка обнаружило в одной из комнат мертвого 78-летнего хозяина жилья. Судя по состоянию тела, а на нем уже были значительные гнилостные изменения, мужчина скончался около 2 недель назад.

- По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, - сообщил следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Мандрыка.

По словам соседей, мужчина жил один, родственники к нему не наведывались.