Информационно-справочной службе «Краснодар Водоканала» исполнилось 8 лет

1 Окт. 15:48 2018-10-01T16:05:28+03:00

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Сегодня, 1 октября 2018 г. информационно-справочной службе (ИСС) «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») исполнилось 8 лет. В 2010 году новое подразделение было создано с целью улучшения качества обслуживания абонентов.

За это время специалисты ИСС приняли свыше 990 тысяч телефонных звонков. Потребители ежемесячно получали оперативную информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, о порядке опломбировки приборов учета, правилах подключения к сетям и перерасчетах, своевременно передавали показания приборов учета. Краснодарцы сами информировали специалистов водоканала о повреждениях на сетях, пропавших крышках колодцев, что позволяло оперативно ликвидировать потенциально опасные ситуации. Максимальное количество принимаемых звонков в день достигало 1140.

Сотрудники ИСС водоканала всегда готовы предоставить информацию о проведении работ на сетях. Они регистрируют заявки об аварийных ситуациях, качестве воды и слабом давлении, что снимает нагрузку с Центральной диспетчерской службы предприятия. Позвонив по телефону 217-03-33, можно получить информацию о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, графике работы предприятия, правилах получения технических условий для физических и юридических лиц и многом другом. Недавно в целях удобства абонентов в «Краснодар Водоканале» заработал многоканальный номер 8-800-200-36-46, позвонить на который можно бесплатно с любого телефона.

«Информационно-справочная служба значительно повысила эффективность взаимодействия предприятия с абонентами и надежность функционирования объектов водоканала, - говорит заместитель начальника ИСС Наталья Палецкая. - Нашими сотрудниками обрабатывается от 500 до 900 обращений в день. С начала этого года принято уже более 158 тысяч входящих звонков. Работа ответственная, для этого все специалисты прошли специальноеобучение по клиентоориентированному общению и взаимодействию с абонентами, поведению в конфликтных ситуациях».

Дозвониться специалисту ИСС ООО «Краснодар Водоканал» можно в течение нескольких минут при помощи многоканальной телефонной линии.Телефон информационно-справочной службы работает с 8-00 до 20-00 часов ежедневно, без выходных и перерывов. Консультации ведутся одновременно несколькими операторами, что существенно увеличивает количество принимаемых звонков.