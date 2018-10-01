В Краснодаре из-за бесхозной сумки эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета
Инцидент произошел сегодня, 1 октября, на улице Российской в Краснодаре. О подозрительном предмете внутри гипермаркета в отделение полиции сообщили покупатели магазина.
- Сообщение поступило на пульт дежурного около 12:00, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Оперативники и кинолог с собакой сразу же выехали на место. Территория была оцеплена. А посетители магазина эвакуированы.
Оказалось, что подозрение клиентов гипермаркета вызвала бесхозная сумка.
Позже полицейские сообщили, что она не представляла опасности. Но бдительность горожан оценили. сейчас магазин работает в прежнем режиме.
Виновника паники посетителей ищут.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в Горячем Ключе неизвестные взломали часовню. Злоумышленники могли покушаться на иконы, которые установлены в часовне. Но по данным полиции, все лики святых на месте, ни одну икону не украли.