В Краснодаре из-за бесхозной сумки эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета

1 Окт. 16:17 2018-10-01T16:20:03+03:00

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Инцидент произошел сегодня, 1 октября, на улице Российской в Краснодаре. О подозрительном предмете внутри гипермаркета в отделение полиции сообщили покупатели магазина.

- Сообщение поступило на пульт дежурного около 12:00, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Оперативники и кинолог с собакой сразу же выехали на место. Территория была оцеплена. А посетители магазина эвакуированы.

Оказалось, что подозрение клиентов гипермаркета вызвала бесхозная сумка.

Позже полицейские сообщили, что она не представляла опасности. Но бдительность горожан оценили. сейчас магазин работает в прежнем режиме.

Виновника паники посетителей ищут.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в Горячем Ключе неизвестные взломали часовню. Злоумышленники могли покушаться на иконы, которые установлены в часовне. Но по данным полиции, все лики святых на месте, ни одну икону не украли.