Более 700 люков похитили в Краснодаре за 2018 год

1 Окт. 16:53 2018-10-01T19:50:26+03:00

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Кража канализационных люков стала настоящей бедой. Автолюбители жалуются, что стало по дорогам страшно ездить, ведь в плотном потоке машин можно и не заметить яму. Под личный контроль ситуацию взял Евгений Первышов, сообщив, что требуется усилить совместную работу с полицией

- Каждый открытый люк в городе - это потенциальная угроза для жизни и здоровья горожан. Хищения приняли массовый характер - больше 700 случаев с начала года. Совместно с полицией нам нужно обеспечить неотвратимость наказания за такого рода преступления. Тем более, что реальные уголовные сроки за хищение люков есть, - сообщил Евгений Первышов.

Тем временем, в полицию поступило 37 заявлений по фактам хищения люков. Следователи обошли места приема-сдачи металлолома, в результате такого рейда задержаны 11 граждан, четверо из которых привлечены к уголовной ответственности. По одному из дел вынесен приговор - год лишения свободы.

Глава города назвал вопиющими случаи, когда в течение ночи были украдены все люки коммуникаций на целых улицах - одним из таких примеров стала улица Уссурийская.

Он призвал жителей города помочь в борьбе с воровством и сообщать о каждом факте их пропажи. А также, если стали свидетелями этого, или кража люков попала в объектив видеорегистратора, сообщать информацию в администрацию города, в полицию или по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112.