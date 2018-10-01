Под Новороссийском грибники нашли в лесу кости

1 Окт. 17:15 2018-10-01T17:43:34+03:00

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Недалеко от поселков Верхнебаканского и Горного местные жители наткнулись в лесу не неожиданную находку. Вместо грибной полянки они нашли останки человека, а если быть точнее, то скелет и части одежды.

На место выехала оперативно-следственная группа, но установить личность погибшего сразу не удалось, тело явно пролежало в тени деревьев не один месяц.

- Начата доследственная проверка. Для установления личности, времени и причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее окончании будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.