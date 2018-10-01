2018-10-01T18:13:20+03:00
Общество

На трассе в Краснодарском крае загорелся грузовик

Водитель автомобиля не пострадал
Юлия ДУБИНА
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Фото: vk.com/typical_krdФото: vk.com/typical_krd
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На автодороге Темрюк - Краснодар между Анастасиевской и Коржевским на ходу загорелся грузовик. Водитель успел притормозить и убрать машину с дороги, припарковав пылающий автомобиль на обочине. Тушить большегруз огнетушителями не было никакого смысла, кто-то из проезжающих мимо автолюбителей вызвал пожарных.

- В 14:35 на место прибыли пожарные. В тушении участвовали 3 человека, 1 единица техники, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасти автомобиль, к сожалению, не удалось, от машины остался только обугленный остов.

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