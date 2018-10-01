Самый длинный в мире шашлык приготовят в Туапсе

1 Окт. 18:45 2018-10-01T18:45:52+03:00

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150 человек будут жарить огромный шашлык на центральном пляже в Туапсе. Приурочили кулинарное событие к закрытию туристического сезона, которое состоится 6 октября. Мясо будут мариновать по лучшим кавказским рецептам. А переворачивать огромный шампур будут 150 добровольцев.

- Попробовать кулинарный шедевр смогут бесплатно все гости праздника, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Огромный шашлык внесут в книгу рекордов России. После этого он сможет попасть в книгу рекордов Гиннесса.