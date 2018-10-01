2018-10-01T18:45:52+03:00
Общество

Самый длинный в мире шашлык приготовят в Туапсе

Длина его составит более 300 метров
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Самый длинный в мире шашлык приготовят в ТуапсеСамый длинный в мире шашлык приготовят в ТуапсеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

150 человек будут жарить огромный шашлык на центральном пляже в Туапсе. Приурочили кулинарное событие к закрытию туристического сезона, которое состоится 6 октября. Мясо будут мариновать по лучшим кавказским рецептам. А переворачивать огромный шампур будут 150 добровольцев.

- Попробовать кулинарный шедевр смогут бесплатно все гости праздника, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Огромный шашлык внесут в книгу рекордов России. После этого он сможет попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24