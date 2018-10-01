Самый длинный в мире шашлык приготовят в Туапсе
Длина его составит более 300 метров
Самый длинный в мире шашлык приготовят в ТуапсеФото: Алексей БУЛАТОВ
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150 человек будут жарить огромный шашлык на центральном пляже в Туапсе. Приурочили кулинарное событие к закрытию туристического сезона, которое состоится 6 октября. Мясо будут мариновать по лучшим кавказским рецептам. А переворачивать огромный шампур будут 150 добровольцев.
- Попробовать кулинарный шедевр смогут бесплатно все гости праздника, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Огромный шашлык внесут в книгу рекордов России. После этого он сможет попасть в книгу рекордов Гиннесса.