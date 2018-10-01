В первых числах октября на Кубани будет прохладно

1 Окт. 20:42 2018-10-01T20:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

По сообщениям краевого гидрометцентра, 3-4 октября пройдут дожди на большей части края. 10 октября возможны осадки по югу, включая Черноморское побережье. Преобладать будет ветер западных направлений. В середине недели он сменит вектор на северный с последующим переходом на восточную четверть. Средняя скорость ветра будет около 5-10 м/с, в отдельные дни возможно усиление ветра до 12-17 м/с, связано это будет с прохождением фронтальных разделов. В эти дни средняя температура воздуха в крае в ночные часы будет составлять 12-17°, в дневные часы воздух прогреется до 18-23°.

С 5 - 7 октября температура воздуха незначительно снизится, при этом ночью цифра на градуснике поднимется максимум до +11°, а в предгорных районах и по северной части края возможны заморозки на поверхности почвы. Там днем воздух прогреется до 15-20°, в отдельных населенных пунктах температура поднимется до 17-22°.

8-9 октября будет отмечаться заметное повышение температуры, как ночью, так и днем. В среднем по краю ночью около 9-14°, днем 18-23°.

10 октября будет достаточно прохладно, ночью температура воздуха будет около 6-11°, днем не выше +16°. На Черноморском побережье в течение всего периода средняя ночная температура воздуха ожидается около +13…+18°, днём +20…+25°.