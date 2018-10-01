Банду фальшивомонетчиков осудили в Сочи

1 Окт. 19:52 2018-10-01T19:52:02+03:00

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Трое жителей города Сочи пошли под суд за сбыт фальшивых денег. С июля по сентябрь 2017 года молодые люди возрастом от 24 до 34 лет обманывали продавцов Центрального и Хостинского районов. На кассе они расплачивались фальшивыми пятитысячными, сдачу получая более мелкими и не поддельными банкнотами.

.В ходе расследования уголовного дела было установлено, что все они действовали умышленно. А один из участников банды ранее был судим за кражу. Вероятнее всего молодые люди зарабатывали подобным образом, так как постоянных источников доходов у них не имелось.

- Затем они были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенного организованной группой). У преступников изъяли ещё 20 фальшивых банкнот, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд назначил молодым людям от 4 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.