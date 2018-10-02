В Усть-Лабинском районе мужчина от скуки расстрелял чужую иномарку

2 Окт. 08:41 2018-10-02T08:41:38+03:00

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51-летний житель Усть-Лабинского района предстанет перед судом. Его обвинили в умышленном повреждении чужой иномарки. По версии правоохранителей, мужчина стрелял по ней из пистолета.

- В полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что незнакомец подъехал на автомобиле к ее иномарке и несколько раз выстрелил по машине, - сообщают в краевом главке. - На двери машины после инцидента остались три заметные вмятины.

Сумму ущерба оценили в 20 тысяч рублей.

Со слов пострадавшей автоледи составили ориентировку на розыск автомобиля, на котором подъезжал злоумышленник. И вскоре на одной из городских улиц правоохранители остановили машину, где и сидел стрелок. В легковушке у него обнаружили пневматический пистолет, из которого он стрелял.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном, и признался, что открыл пальбу это от скуки.

- Мужчина может провести в колонии до пяти лет, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.