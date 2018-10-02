В Староминском районе почтальон получала пенсию за пропавшую без вести женщину

2 Окт. 09:06 2018-10-02T11:41:01+03:00

За полгода злоумышленница «заработала» более 120 тысяч рублей

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В Староминском районе завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присваивании денег.

Как выяснилось, начальник местного отделения связи, используя свое служебное положение, ставила отметки в поручении на доставку должностных выплат за пенсионерку, которая пропала без вести, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За полгода злоумышленница положила себе в карман более 120 тысяч рублей. Теперь ей придется ответить перед законом.

- Материалы уголовного дела направлены в суд, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МВД по региону.

Женщина может оказаться за решеткой на срок до шести лет.

- Материальный ущерб, нанесенный предприятию бывшим сотрудником, возмещен им в полном объеме, - добавляют в пресс-службе УФПС Краснодарского края. - Аппаратом управления филиала принимаются меры по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с деньгами.